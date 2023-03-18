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رياضة

بوعناني يُخاطب الجمهور الجزائري

علي بهلولي
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بوعناني يُخاطب الجمهور الجزائري
ح.م
بدر الدين بوعناني

توجّه اللاعب الدولي والوافد الجديد إلى بيت “الخضر” بدر الدين بوعناني مساء السبت، بِكلمة إلى الجمهور الجزائري.

ولجأ بدر الدين بوعناني إلى موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وقال: “جدّ فخور لِالتحاقي بِصفوف المنتخب الوطني الجزائري. هو قرار نابع من القلب، وفخور بِارتداء زيّ الخضر”.

وأضاف مهاجم فريق نيس الفرنسي: “صفحة جديدة ستُفتح مع بلدي الكبير. تحيا الجزائر”.

ويستعدّ بدر الدين بوعناني لِبداية مشواره مع “مُحاربي الصّحراء”، حيث سيُشارك في مُواجهتَي النيجر بِتاريخَي الـ 23 والـ 27 من مارس الحالي، ضمن إطار تصفيات “كان” 2024.

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