بوعناني يُقرّر ارتداء زيّ “محاربي الصّحراء”

قرّر اللاعب الجزائري المُغترب والشّاب والواعد بدر الدين بوعناني تمثيل ألوان “محاربي الصّحراء”.

ويُمكن أن يبدأ مشوار بوعناني مع المنتخب الوطني الجزائري أمام النيجر، كما ذكرته صحيفة “ليكيب” الفرنسية، الإثنين. وسيلة الإعلام المُقرّبة جدّا من الدّوائر السياسية والرياضية في بلدها، التي أوضحت أن الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي حفّزه على تغيير الجنسية الرياضية، مثلما شجّعه مواطنوه وزملاؤه في فريق نيس على هذا القرار، وهم المدافع يوسف عطال ومتوسّط الميدان هشام بوداوي والمهاجم بلال براهيمي والحارس تيدي بولهندي.

وتأسّفت الصحيفة الفرنسية لِاختيار بوعناني الجزائر بدلا من منتخب “الديكة”، لمّا كتبت: “يُنظر إلى بوعناني في الساحة الكروية الفرنسية على أنه أقوى وأفضل لاعبي جيله”.

وتُجرى مقابلتا “الخضر” والنيجر بِالجزائر وتونس في الـ 23 والـ 27 من مارس الحالي، ضمن إطار الجولتَين الثالثة والرّابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024.

وسبق للمهاجم بوعناني (18 سنة) تمثيل ألوان منتخبات فرنسا للفئات الصغرى، وفي الصيف الماضي ساهم في إحراز “الديكة” لِصنف أقلّ من 18 سنة ذهبية ألعاب البحر المتوسط بِوهران. ما يعني أن تمثيله لِألوان “مُحاربي الصّحراء” يُجبر اتحاد الكرة الجزائري على المرور عبر أروقة “الفيفا”، لِتغيير الجنسية الرياضية وجلب الرّخصة الدولية.

وينتمي بوعناني إلى أسرة جزائرية من ولاية تلمسان، مُهاجرة ومُقيمة بِفرنسا حيث أبصر هناك النور. وكان أبوه نصر الدين حارس مرمى فريق وداد تلمسان، وفاز بِكأس الجمهورية عام 1998.

وعلى مستوى الأندية، يرتبط بوعناني مع نادي نيس بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2022 وتنقضي في الـ 30 من جوان 2024. وقبل ذلك كان قد تخرّج من المدرسة الرياضية لِنادي ليل الفرنسي.

وفي الموسم الحالي، خاض بدر الدين بوعناني 9 مقابلات بِزيّ نادي الفرنسي، لها صلة بِالبطولة المحلّية ودوري المؤتمر الأوروبي، ووزّع 3 تمريرات حاسمة. وتُفسّر قلّة المواجهات بِصغر سنّه، ومشاركته مع فئة الأواسط في أغلب الفترات.