بوعناني يُكشّر عن أنيابه في المقابلات التحضيرية

بدر الدين بوعناني (من اليسار) في مباراة نيس وسيركل بروج.

انطلق اللاعب الدولي الجزائري بدر الدين بوعناني بِقوّة، في المقابلات التحضيرية استعدادا للموسم الجديد.

وفاز نادي نيس بِثلاثية نظيفة على فريق أوباني من الدرجة الفرنسية الثالثة، مساء الأربعاء.

وسجّل المهاجم بوعناني الهدف الأوّل لِفريقه نيس الفرنسي، في الدقيقة الـ 21.

وكان بوعناني قد أمضى ثنائية (ثلاثة أهداف في المجموع)، خلال مواجهة نادي سيركل بروج البلجيكي ودّيا السبت الماضي، وساهم في فوز فريقه نيس بِنتيجة (2-1).

من جهته، شارك مواطنه وزميله متوسط الميدان هشام بوداوي أساسيا ضد فريق أوباني، بعدما لعب بديلا أمام سيركل بروج.

وسيخوض بوعناني وبوداوي مع فريقهما نيس مباراة تحضيرية ثالثة، ضد نادي أجاكسيو الفرنسي السبت المقبل.