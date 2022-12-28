بوغالي: أرقام أموال الفساد المسترجعة “مذهلة” (فيديو)

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، الثلاثاء، بالخطوات العملاقة التي حققتها الجزائر في استرجاع المال المنهوب ومصادرة الأملاك المختلسة، مؤكدا بأنها جديرة بإسكات كل أصوات المشككين.

وفي كلمة له عقب التصويت على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، بمقر المجلس الشعبي الوطني، أشاد بوغالي بما حققته الجزائر من “خطوات عملاقة في استرجاع المال المنهوب ومصادرة الأملاك المختلسة”، مؤكدا أن “الأرقام المذهلة التي أعلن عنها مؤخرا رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حول هذا الموضوع، جديرة بإسكات كل أصوات المشككين”.

وانتقد رئيس المجلس من وصفهم بالمشككين الذين قال أنهم “لا يزالون يديرون بعض الأسطوانات لضرب مصداقية الدولة وعزمها على محاربة الفساد وتتبع المفسدين, في الوقت الذي يسكت هؤلاء عن الفساد الذي استشرى في أروقة مؤسسات تدعي صنع الديمقراطية وتصديرها، كما يسكتون أمام الجرائم الوحشية التي يتعرض لها مناضلو القضايا العادلة والذين يدافعون عن حقوق شعوبهم في الحياة والحرية”.

وأشار في هذا الإطار إلى قضية المناضلة الصحراوية سلطانة خيا التي قعت — حسب وسائل إعلام– ضحية لفضيحة فساد مدوية في البرلمان الأوروبي تورط فيها المغرب بعد استبعادها من جائزة ساخاروف لحرية الفكر للبرلمان الأوروبي.

واعتبر بوغالي أن هذه القضية تعد “دليلا على هذا التواطؤ المفضوح وحلقة أخرى تضاف إلى حلقات التورط في قضايا الفساد والرشاوى وشراء الذمم”.