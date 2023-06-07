بوغالي: الجزائر أكدت عودتها إلى المحافل الدولية بكل ثقلها

شدد رئيس المجلس الشعبي الوطني, إبراهيم بوغالي, على أن انتخاب الجزائر عضوا غير دائم بمجلس الأمن يؤكد عودتها “بكل ثقلها إلى المحافل الدولية بفضل السياسة الحكيمة التي انتهجها رئيس الجمهورية”.

وكتب بوغالي :”اليوم تأكد للقاصي والداني أن الجزائر عادت بكل ثقلها إلى المحافل الدولية بفضل السياسة الحكيمة التي انتهجها رئيس الجمهورية.

وأضاف أن “إجماع المجتمع الدولي على انتخاب الجزائر عضوا غير دائم في مجلس الأمن دليل على المكانة التي تحتلها والتقدير الذي يحظى به رئيس الجمهورية”.

وخلص رئيس المجلس إلى القول إنه “من حق الجزائريين أن يفتخروا بهذا الإنجاز والانتصار الذي حققته الدبلوماسية الجزائرية في كنف الجزائر الجديدة”.