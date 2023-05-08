بوغالي: الجزائر فقدت أصنافا من الغلال بسبب الاستيراد

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، إن الاستيراد أفقد الجزائر العديد من أصناف الغلال، موضحا أن بنك البذور سيحافظ على التراث الجيني للمحاصيل.

وأوضح بوغالي، الاثنين، في تدخله لدى افتتاح أشغال اليوم البرلماني الذي نظمته لجنة الفلاحة والصيد البحري، أن فكرة إنشاء بنك للبذور تدخل في صميم استراتيجية أمنية متكاملة تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على مقدرات الجزائر في المجال الفلاحي وضمان حق الأجيال القادمة في نفس الوقت.

واعتبر بوغالي أن الحديث عن بنك البذور يعني جانبا مهما من السيادة الوطنية، ولفت إلى الأهمية التي يكتسيها ضمن مخططات التنمية المستدامة وكذا ضمن المسعى الشامل لتعزيز الأمن بتكريس اللحمة الوطنية وانسجام مؤسسات الدولة وتلاحم الشعب والجيش ومواجهة مختلف التحديات والرهانات.

وأوضح رئيس المجلس في هذا السياق، بأن بنك البذور من شأنه التقليل من فاتورة الاستيراد وتحقيق الأمن الغذائي، الذي يشكل هدفا حيويا يجب تحقيقه بالاعتماد على الكفاءات الوطنية وحذر من التفريط فيه لاسيما بالنظر إلى الأوضاع الدولية وتأثير الصراعات والكوارث الطبيعية على الإمداد بالمحاصيل الضرورية والأساسية.

واستطرد بوغالي موضحا أن بنك البذور سيناط به أيضا الحفاظ على ” التراث الجيني” للمحاصيل الفلاحية التي تنتج محليا وتطويرها ولفت بالمناسبة إلى خطورة ما تعرضت له الجزائر فقدت العديد من أصناف الغلال بسبب الاستيراد، ودعا إلى إنشاء عدة فروع وملحقات للبنك حتى تغطي كل التراب الوطني.

واختتم رئيس المجلس كلمته، مذكرا بأن الحفاظ على البذور للأجيال القادمة ضروري من جهة أهميتها كمورد حيوي، ولانعكاسها الكبير على التنمية المستدامة في مجال الفلاحة، وحث على توظيف نتائج البحوث العلمية في الميدان لتطوير خصائص النباتات حتى تكون قادرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية وزيادة الإنتاج وتوفير مداخيل إضافية للجزائر بعد بلوغ مرحلة التصدير.