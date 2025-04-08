بوغالي: الجيش الوطني متفطن لكل ما يحاك من مؤامرات ودسائس وجاهز للدفاع عن الوطن

النائب حسن هاني يلقي كلمة نيابة عن ابراهيم بوغالي خلال افتتاح يوم برلماني بعنوان "الجيش الوطني الشعبي: كسب رهان العصرنة والاحترافية لمواجهة التحديات".

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أن تلاحم الشعب الجزائري مع الجيش الوطني الشعبي يعكس صلابة الجبهة الوطنية الداخلية.

وفي كلمة ألقاها نيابة عنه نائب رئيس المجلس، حسن هاني، اليوم الثلاثاء، 8 أفريل، خلال افتتاح يوم برلماني بعنوان “الجيش الوطني الشعبي: كسب رهان العصرنة والاحترافية لمواجهة التحديات”، أوضح بوغالي أن “الجيش الوطني الشعبي متلاحم مع الشعب في صورة تعكس متانة اللحمة الوطنية وصلابة الجبهة الداخلية”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

مؤكدا أن الجيش الوطني الشعبي “متفطن لكل ما يحاك من مؤامرات ودسائس وجاهز للدفاع عن الوطن في كل الظروف والأحوال”، كما أنه “استطاع طوال مساره أن ينشر الأمن ويهيئ البيئة الملائمة لإقلاع تنموي في جميع المجالات”.

وتوقف بوغالي عند الاحترافية التي يتميز بها الجيش الوطني الشعبي الذي يؤمن بالتعاون الإقليمي والدولي في إطار احترام سيادة الدول، فضلا عن كونه “ملما جيدا بكل التحديات الإقليمية الراهنة وهو مستعد لتأدية الدور المنوط به حفاظا على الأمن والسلم”.

كما أضاف بوغالي في نفس السياق أن “الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، سيبقى على نهج السلف المتمسك بالقيم الوطنية والإنسانية، حيث يواصل نهجه اليوم على درب الاحترافية والعصرنة والتطور”.