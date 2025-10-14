بوغالي: الصيرفة الإسلامية رؤية شاملة لاقتصاد قائم على العدل والتكافل

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الثلاثاء، أن الصيرفة الإسلامية تمثل رؤية متكاملة لاقتصاد يقوم على مبادئ العدل والتكافل وتحمل المسؤولية، مشيرًا إلى أنها ليست مجرد بديل تقني عن النظام المصرفي التقليدي، بل تعبير عن الربط الصحيح بين النشاط الاقتصادي والقيم الإنسانية للمجتمع الجزائري.

وأوضح بوغالي خلال افتتاحه، لأشغال اليوم الدراسي المنظم تحت عنوان “الصيرفة الإسلامية في الجزائر: آفاق وتحديات”، أن هذا التوجه يعكس إرادة الدولة في تنويع أدوات التمويل وتعزيز الشمول المالي بما يتوافق مع تطلعات المواطنين ويكرس البعد الإنساني في المعاملات المالية.

وشدد بوغالي على أن تعزيز مقومات الصيرفة الإسلامية أصبح ضرورة ملحّة، لما توفره من بدائل تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية وتستجيب لمتطلبات التنمية الحديثة، موضحًا أن هذا النظام يسهم في استقطاب السيولة المجمدة لدى المستثمرين المتحفظين على الصيرفة التقليدية، ويدعم الاستثمار المنتج في قطاعات الفلاحة والصناعة والسياحة والخدمات.

كما دعا إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي مرن ومتكامل، وتكوين الكفاءات المتخصصة في الفقه المالي وإدارة المخاطر، إلى جانب نشر الوعي المجتمعي بمزايا الصيرفة الإسلامية، وتطوير منتجات مالية عصرية تواكب التحول الرقمي وتعزز التنافسية في السوقين المحلية والدولية.

واختتم رئيس المجلس الشعبي الوطني بالتأكيد على أن نجاح التجربة الجزائرية في الصيرفة الإسلامية يعتمد على تكامل الجهود بين الدولة والمؤسسات المالية والعلماء والخبراء والمستثمرين، معتبرًا أن الرهان الحقيقي يكمن في تحويلها إلى رافد استراتيجي يدعم الاقتصاد الوطني، ويعزز ثقة المواطن في مؤسساته المالية، ويعيد للدين دوره في توجيه النشاط الاقتصادي.