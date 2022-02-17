بوغالي: القمة التي ستحتضنها الجزائر ستحمل نقلة نوعية للوضع العربي

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، الخميس، أن القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر هذه السنة ستحمل نقلة نوعية للوضع العربي.

وقال بوغالي خلال مشاركته في أشغال المؤتمر 32 للإتحاد البرلماني العربي بالقاهرة إن الجزائر ستضرب موعدا لكل اشقائها باحتضان القمة العربية هذا العام من أجل نقلة نوعية للراهن العربي وإطلاق الأمل في مستقبل ملؤه الأمن والسلام والتنمية.

من جهة أخرى بارك رئيس المجلس الشعبي الوطني ما وصفه بإصلاح ذات البين بين الأشقاء في دول الخليج، معبرا عن سعيه لحلحلة باقي النزاعات في العالم العربي.

وفي هذا الصدد اعتبر المتحدث ذاته أن تحقيق السلم والأمن في الوطن العربي يقتضي مواصلة مكافحة الإرهاب ومسبباته وتجفيف منابع تمويله.

وفي الأخير جدد بوغالي التأكيد على أن القضية الفلسطينية تستحق مساندتها في إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

ابراهيم بوغالي في زيارة إلى القاهرة

وفي 15 فيفري 2022، أعلن المجلس الشعبي الوطني عن مشاركة رئيسه إبراهيم بوغالي في أشغال مؤتمرين برلمانيين عربيين بالعاصمة المصرية، القاهرة.

وجاء في بيان للمجلس “يشارك رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، بالقاهرة، على رأس وفد من الغرفتين، في أشغال كل من المؤتمر 32 للاتحاد البرلماني العربي المقرر عقده يومي 17 و18 فيفري الجاري وكذا المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات والمجالس العربية المقرر يوم 19 من نفس هذا الشهر”.

وأوضح المصدر ذاته أنه “سيكون لرئيس المجلس تدخل في أشغال المؤتمرين، كما سيجري عددا من المباحثات على هامشها مع بعض من نظرائه، حيث ستكون فرصة لتبادل وجهات النظر حول القضايا التي تهم المنطقة العربية، كما ستشكل سانحة لبحث سبل التعاون والتنسيق في المجال البرلماني”.