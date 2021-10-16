بوغالي: جرائم الإبادة لا تموت بالمغالطات والخرجات غير المسؤولة

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي إن الجرائم وحروب الإبادة لا يمكن أن تموت بالتقادم ولا بالمغالطات والمخادعات ولا بالخرجات غير المسؤولة والسطو على التاريخ والحقائق الثابتة.

وأكد بوغالي، السبت، في كلمته خلال الندوة التي نظمها المجلس الشعبي الوطني إحياء لمجازر 17 أكتوبر 1961، أن المستدمر لا يحفظ الدروس ولا يستخلص العبر ويتغني بالأسطوانة المشروخة التي تطعن في التاريخ

وأضاف أن تاريخ الجزائر الضارب في عمق الحضارة دون بأحرف من الدماء الطاهرة الزكية وليس ثمة مجال للتنكر او الزيادة والنقصان فيه.

وأشار بوغالي أن الجزائر سيدة اليوم تملك كل قرارتها الشجاعة المنبثقة من عظمة شعبها وقوة جيشها الباسل المتفطن لكل المؤامرات والدسائس.

وأضاف بوغالي “إن طعن حامل الفكر الاستعماري في الأمة الجزائرية لن يغير من سيرورة التاريخ ولا يضر إلا أصحاب الفكر العدائي الحاقد المتعالي.

وحول الذكرى قال بوغالي إن أحداث 17 أكتوبر وصمة عار على جبين المستعمر ومن الشواهد الكبرى على وحشيته حين قابل بالرصاص من خرجوا للتنديد بقانون الحظر الممارس عليهم ورفعوا لافتات سلمية بيضاء.