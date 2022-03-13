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بوغالي عن اجتماع الفصائل بالجزائر: الرئيس تبون يسعى للمّ الشمل الفلسطيني

الشروق أونلاين
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بوغالي عن اجتماع الفصائل بالجزائر: الرئيس تبون يسعى للمّ الشمل الفلسطيني

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي الأحد،  إنّ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يسعى للمّ الشمل الفلسطيني. من خلال احتضان اجتماع جامع للفصائل الفلسطينية بالجزائر.

جاء ذلك في كلمة بوغالي لدى افتتاح اجتماع اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي. في قصر المؤتمرات الدولي بالجزائر.

وأكّد بوغالي في كلمته أنّ “ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الأعزل. هو أول التحديات التي تواجه دول المنظمة”. داعيا لتجديد “الدعم الكامل للشعب الفلسطيني الشقيق”.

وأضاف بوغالي يقول إنّ الرئيس تبون “يسعى للمّ الشمل الفلسطيني. من خلال اجتماع كل الفصائل في الجزائر للوصول إلى توافق فلسطيني وطني”.

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التعليقات
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  • محمد

    لوكان الخوخ يداوي لوكان داوا راسو

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