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بوغالي في بوغوتا لحضور حفل تنصيب الرئيس الجديد لكولومبيا

الشروق أونلاين
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بوغالي في بوغوتا لحضور حفل تنصيب الرئيس الجديد لكولومبيا
ح.م
إبراهيم بوغالي في بوغوتا

ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، حلّ رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي مساء السبت بكولومبيا، لحضور مراسم تنصيب الرئيس المنتخب للبلاد غوستافو بيترو، يوم الأحد بساحة بوليفار في العاصمة بوغوتا.

وكان في استقبال بوغالي لدى وصوله إلى مطار العاصمة بوغوتا، سفير الجزائر بكولومبيا أحمد هاشمي، وممثل عن وزارة الخارجية الكولومبية.

وفي كلمة ألقاها أمام وسائل الإعلام، “أبلغ رئيس المجلس الشعبي الوطني تحيات رئيس الجمهورية وتحياته للرئيس المنتخب، ولكافة الشعب الكولومبي”.

كما حضر بوغالي مأدبة عشاء أقامها الرئيس الكولومبي المنتهية ولايته إيفان دوك، على شرف الرؤساء والقادة الحاضرين وممثليهم.

وكان بيان سابق للمجلس، قد أعلن يوم السبت عن تكليف بوغالي بتمثيل الجزائر في مراسم تنصيب الرئيس المنتخب الجديد لكولومبيا غوستافو بيترو أوريغو.

و جاء في البيان أن بوغالي سيحظى بالمناسبة، بلقاء نظيره الكولومبي دافيد رسيرو، ورئيس مجلس الشيوخ الكولومبي روي بريراس.

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