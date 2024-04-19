بوغالي في زيارة رسمية إلى سلطنة عمان

بدعوة من نظيره العماني:

يشرع رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الجمعة 19 أفريل، في زيارة رسمية إلى سلطنة عمان، وذلك استجابة لدعوة من نظيره رئيس مجلس الشورى العماني، الشيخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي.

وستشكل هذه الزيارة التي ستقود بوغالي على رأس وفد من نواب المجلس، إلى سلطنة عمان، والتي ستستغرق ستة أيام، فرصة لبحث فرص توطيد علاقات الأخوة والصداقة وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين لا سيما على المستوى البرلماني، حسب ما أفاد به بيان المجلس الشعبي الوطني.