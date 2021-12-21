بوغالي: قطر ستكون في مستوى حدث كأس العالم

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، الثلاثاء، أن قطر جاهزة لاحتضان كأس العالم 2022 وستكون في مستوى الحدث.

وجاء ذلك خلال استقباله سفير دولة قطر عبد العزيز علي النعمة، بمقر المجلس.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني “أشاد بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني بالتنظيم المحكم لدورة كاس العرب فيفا 2021، والذي يؤكد الجاهزية الكاملة للشقيقة قطر لاحتضان كأس العالم 2022 بكل أريحية وبأنها ستكون في مستوى هذا الحدث”.

وأضاف “ذكر السيد بوغالي بالعلاقات المتميزة بين البلدين ووجهات النظر المتطابقة تجاه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مذكرا بالمواقف التاريخية والمشرفة لدولة قطر“.

وتابع “قدم السيد رئيس المجلس أيضا لمحة عن الإصلاحات والتغييرات التي تشهدها الجزائر في جميع المجالات والخطوات النوعية لدمقرطة المؤسسات والذي يدخل كما أضاف في إطار التزامات السيد رئيس الجمهورية”.

وأردف “تطرق بوغالي الى العديد من النقاط الهامة، منها ما تعلق بتثمين الشراكة الموجودة حاليا، داعيا في نفس الوقت إلى ضرورة توسيعها في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

وأوضح “اما ما تعلق بالسياسة الخارجية للجزائر فقد ذكر السيد ابراهيم بوغالي بأن مواقف الجزائر ثابته تجاه القضايا العادلة في العالم، مؤكدا أن القضية الفلسطينية مقدسة لدى الجزائريين”.

ومن جهته “أعرب سعادة سفير قطر بالجزائر عن ارتياحه منذ وصوله الى الجزائر، وعن سعادته بالترحيب الذي حظي به من طرف السيد رئيس الجمهورية مشيدا بالمواقف الثابتة والتاريخية للجزائر التي كانت سباقة دائما للوقوف مع قطر”.

وأشار إلى “إن قطر على استعداد تام لبعث العلاقة مع الجزائر في كل المجالات وتفعيل عمل اللجنة المشتركة للبلدين وتطويرها”.