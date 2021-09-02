بوغالي: قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب كان قرارا حكيما

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي إن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب كان قرارا حكيما ومؤسسا على حقائق لا تقبل الشك.

وأوضح بوغالي، الخميس، في كلمته خلال افتتاح الدورة البرلمانية العادية 2021-2022، أن المغرب ضرب كل القوانين وأعلن دعمه للإرهابيين الذين وضعوا أنفسهم في خدمة أجندات الشر.

وأضاف بوغالي أن وعي الشعب الجزائري اكسبه من المناعة ما يجعله يفوت الفرصة كل مرة على مخططات العدوان التي تستهدف أمننا.

الحرائق مؤشر على درجة الحقد التي وصلت إليها بعض الجهات

كما أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أن الحرائق التي اندلعت في عدة ولايات مؤشر على درجة الحقد التي وصلت إليها بعض الجهات.

وأشار بوغالي في كلمته خلال افتتاح الدورة البرلمانية العادية 2021-2022، أن الحرائق الأخيرة أثبتت أن المتآمرين على الجزائر وصلوا إلى درجة كبيرة من الحقد.

وأضاف بوغالي أنه رغم الخسائر المادية المعتبرة والأضرار الكبيرة إلا أن الشعب الجزائري خرج منتصرا وكانت الفرصة مواتية ليعلم الداني والقاصي مدى التحامه وهو الذي هب للدفاع عن الوطن وسط أجواء تاريخية للتضامن.