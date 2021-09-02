بوغالي: قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب كان قرارا حكيما
قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي إن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب كان قرارا حكيما ومؤسسا على حقائق لا تقبل الشك.
وأوضح بوغالي، الخميس، في كلمته خلال افتتاح الدورة البرلمانية العادية 2021-2022، أن المغرب ضرب كل القوانين وأعلن دعمه للإرهابيين الذين وضعوا أنفسهم في خدمة أجندات الشر.
#المغرب ضرب كل القوانين والاعراف وأعلن دعمه للارهابيين الذين وضعوا انفسهم في خدمة أجندات الشر الرامية لتفكيك الشعوب والمجتمعات. pic.twitter.com/wY004A1Wqc
— Boughali Brahim ابراهيم بوغالي (@boughali_brahim) September 2, 2021
نرفض كل وسائل الضغط على الدول والتدخل في شؤونها الداخلية ومحاولة خلق البلبلة وافتعال الازمات ودعم الحركات الارهابية الانفصالية التي تخدم أجندات واضحة. pic.twitter.com/30uGzTY2ii
— Boughali Brahim ابراهيم بوغالي (@boughali_brahim) September 2, 2021
وأضاف بوغالي أن وعي الشعب الجزائري اكسبه من المناعة ما يجعله يفوت الفرصة كل مرة على مخططات العدوان التي تستهدف أمننا.
الجزائر قوية بشعبها المتبصر و قوية #بجيشها الذي هو في مستوى التحدي دفاعا عن الوطن وسلامته وحفاظا على وحدة ترابه وحماية مكتسباته. pic.twitter.com/krKGRu0etP
— Boughali Brahim ابراهيم بوغالي (@boughali_brahim) September 2, 2021
الحرائق مؤشر على درجة الحقد التي وصلت إليها بعض الجهات
كما أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أن الحرائق التي اندلعت في عدة ولايات مؤشر على درجة الحقد التي وصلت إليها بعض الجهات.
وأشار بوغالي في كلمته خلال افتتاح الدورة البرلمانية العادية 2021-2022، أن الحرائق الأخيرة أثبتت أن المتآمرين على الجزائر وصلوا إلى درجة كبيرة من الحقد.
وأضاف بوغالي أنه رغم الخسائر المادية المعتبرة والأضرار الكبيرة إلا أن الشعب الجزائري خرج منتصرا وكانت الفرصة مواتية ليعلم الداني والقاصي مدى التحامه وهو الذي هب للدفاع عن الوطن وسط أجواء تاريخية للتضامن.
افتتاح الدورة البرلمانية 2021 2022
نفتتح دورتنا التشريعية الجديدة التي ستعرف عملا مكثفا وما يبعث على الارتياح انه يزخر بالكفاءات القادرة على مناقشة القوانين وفق التصورات الجديدة. pic.twitter.com/KAw5aaKdzY
— Boughali Brahim ابراهيم بوغالي (@boughali_brahim) September 2, 2021