بوغالي: لا ثقل للقضية الفلسطينية إلا بلم الشمل

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، الخميس بالجزائر العاصمة، أن القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر مطلع نوفمبر المقبل ستكون بمثابة “نقلة” نوعية للعمل العربي المشترك لاسيما تجاه القضية الفلسطينية.

وقال بوغالي، في تصريح للصحافة على هامش إطلاق الشبكة البرلمانية للمناخ والبيئة، إن المجلس “يعمل على توعية كل البرلمانات العربية حول الاشكالات المطروحة على المستوى العربي، خاصة القضية الأساسية وهي القضية الفلسطينية”.

وأضاف المتحدث “نحن نعمل على مرافقة الجهود الدبلوماسية حتى تتوصل الفصائل الفلسطينية إلى اتفاق يجمع الشمل”، مؤكدا أن القضية الفلسطينية “لن يكون لديها ثقل ولا قوة في الطرح إلا بلم الشمل الفلسطيني”.

وكان السفير الفلسطيني لدى الجزائر، فايز أبو عيطة، قد أكد أن القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر “استثنائية”، كونها تسعى إلى إضافة مخرجات جادة وحقيقية تعيد التوازن الى المنطقة العربية، مشيرا إلى أن الفلسطينيين “يعولون كثيرا على نتائج هذه القمة”.

وستحتضن الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر القادم الدورة الـ31 للقمة العربية، قمة أراد لها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن تكون قمة للم الشمل العربي.