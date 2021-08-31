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الجزائر

بوغالي: لا يمكن للدول بناء علاقات منسجمة مادامت بعض الشعوب مستعمرة

الشروق أونلاين
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بوغالي: لا يمكن للدول بناء علاقات منسجمة مادامت بعض الشعوب مستعمرة

أكد إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن الصحراء الغربية وفلسطين لازلتا تحت الاحتلال، مشددا على إن مسألة تصفية الاستعمار يجب أن تكون جزءا لا يتجزأ من الإعلان الختامي الذي سيتم عرضه.

واكد بوغالي في كلمة له خلال مشاركته، في الاجتماع السادس للجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات “نحن ملزمون باعتبارنا ممثلين عن شعوبنا بمناقشة جميع القضايا ونؤكد على انخراطنا الثابت في سيرروة تطبيق الالتزامات الدولية”.

كما شدد بوغالي على ضرورة العمل على إرساء نظام متعدد الأطراف سلمي وقائم على الاحترام المتبادل بين الشعوب.

وأوضح إلى إنه لا يمكن للدول أن تبني فيما بينها علاقات منسجمة أو تعاون مثمر مادامت بعض الشعوب خاضعة للاستعمار.

وأكد على ضرورة تقديم الدعم اللامشروط للجهود المبذولة لحل النزاعات والمساهمة بفعالية فيها خاصة في الساحل والشرق الأوسط.

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