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الجزائر

بوغالي للمخزن: حدودنا دفعنا من أجلها ثمنا باهظا وجيشنا جاهز للردع

الشروق أونلاين
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بوغالي للمخزن: حدودنا دفعنا من أجلها ثمنا باهظا وجيشنا جاهز للردع
ح.م
رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي جاهزية الجيش الوطني الشعبي للدرع في حال المساس بالحدود الوطنية، وهذا نظرا للأطماع التوسعية للمخزن.

وفي كلمة له عقب التصويت على ثلاثة مشاريع قوانين قال بوغالي إنه “في الوقت الذي تعمل فيه بلادنا تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية على تعزيز الاستقرار على المستوى الجهوي والقاري والدولي لاستتابب السلم وانعاش التنمية وبعث الأمل يحاول النظام المخزني كعادته التشويش على بلادنا وتسويق أطماعه التوسعية”.

وأضاف بوغالي “ومن هذا المنبر نقول له بأن الجزائر مسيجة بدماء الشهداء وعصية على المتآمرين وأعوانهم حتى وإن كانت عقيدتنا العسكرية مبنية على الدفاع فإننا لا نسمح بالمساس بأي ذرة من ترابنا فحدودنا دفعنا من أجلها ثمنا باهظا وجيشنا سليل جيش التحرير على جاهزية تامة للردع وحماية حدودنا”.

وأشار رئيس المجلش الشعبي إلى أن الجزائر ستبقى وفية لمبادئها القائمة على ترقية السلم والسلام ومتطلعة لإشاعة الأمن والأمان بين الشعوب.

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