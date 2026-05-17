-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

بوغالي: مذكرة التفاهم مع موزمبيق تعزز التعاون البرلماني وتدعم القضايا الإفريقية

الشروق أونلاين
  • 85
  • 0
بوغالي: مذكرة التفاهم مع موزمبيق تعزز التعاون البرلماني وتدعم القضايا الإفريقية
المجلس الشعبي الوطني
جانب من مراسم التوقيع

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أن مذكرة التفاهم الموقعة بين المؤسستين التشريعيتين في الجزائر وموزمبيق تمثل خطوة نوعية نحو إرساء تعاون برلماني منتظم ومستدام بين البلدين، وتعكس الإرادة السياسية المشتركة لتعزيز علاقات الصداقة والتضامن التاريخي بين الشعبين.

وجاء ذلك في تصريح صحفي مشترك أدلى به بوغالي رفقة مارغريدا أدموغي تالابا، عقب التوقيع على مذكرة التفاهم التي تهدف إلى تطوير علاقات التعاون البرلماني بين الجانبين.

وأوضح بوغالي أن المحادثات شكلت فرصة لتبادل وجهات النظر حول سبل ترقية التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والطاقوية والتعليمية والبرلمانية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، مشددًا على أهمية رفع مستوى المبادلات التجارية وتشجيع الاستثمارات والشراكات بين المتعاملين الاقتصاديين بالنظر إلى الإمكانات التي يتوفر عليها الطرفان.

وأشار رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى أن الجانبين شددا على ضرورة تكثيف التنسيق البرلماني وتعزيز التشاور داخل المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، خدمة للقضايا الإفريقية العادلة، مؤكدًا تسجيل تطابق في وجهات النظر بشأن عدد من الملفات، وعلى رأسها حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفق قرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

كما جدد الطرفان، حسب بوغالي، التأكيد على أهمية صون الذاكرة المشتركة لنضالات الشعوب الإفريقية من أجل الحرية والتحرر، والحفاظ على الإرث التاريخي لحركات التحرر بالقارة باعتباره ركيزة لتعزيز الوعي المشترك وبناء مستقبل إفريقي قائم على السيادة والتضامن والتكامل.

وتطرقت المحادثات كذلك إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في منطقة الساحل، مع التأكيد على مواقف الجزائر الثابتة الداعية إلى احترام الشرعية الدولية وتعزيز السلم والاستقرار في إفريقيا.

وأكد بوغالي التزام الجزائر، بقيادة عبد المجيد تبون، بدعم التعاون الإفريقي-الإفريقي وترقية التكامل القاري في إطار منطقة التجارة الحرة الإفريقية، معربًا عن قناعته بأن هذه الزيارة ستمنح دفعًا جديدًا للعلاقات الجزائرية-الموزمبيقية وتفتح آفاقًا واعدة لشراكة استراتيجية قائمة على التضامن والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وتتضمن مذكرة التفاهم جملة من آليات التعاون البرلماني، أبرزها تنشيط عمل مجموعات الصداقة البرلمانية، وتنظيم دورات تكوينية وندوات مشتركة، إضافة إلى تبادل المعلومات والتجارب في مجالات التشريع والرقابة البرلمانية والتسيير الإداري، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسساتي وتعزيز الشراكة بين البلدين.

مقالات ذات صلة
برنامج “العلاج بالإنسولين بكل ثقة” لتكفل أحسن بمرضى السكري

برنامج “العلاج بالإنسولين بكل ثقة” لتكفل أحسن بمرضى السكري

صالون اقتصادي جزائري في باريس جويلية المقبل لفتح الاستثمار!

صالون اقتصادي جزائري في باريس جويلية المقبل لفتح الاستثمار!

عطاف يستقبل نظيره الكونغولي

عطاف يستقبل نظيره الكونغولي

إيطاليا تمدد اتفاق التعاون الدفاعي مع الجزائر إلى أجل غير مسمى

إيطاليا تمدد اتفاق التعاون الدفاعي مع الجزائر إلى أجل غير مسمى

نشرية جديدة: أمطار غزيرة ورياح عبر 35 ولاية وموجة حر جنوبا

نشرية جديدة: أمطار غزيرة ورياح عبر 35 ولاية وموجة حر جنوبا

وليد يتوقع “تحقيق إنتاج قياسي” من الحبوب هذا الموسم

وليد يتوقع “تحقيق إنتاج قياسي” من الحبوب هذا الموسم

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد