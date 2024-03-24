بوغالي: من الضروري إعادة النظر في النظام الدولي الحالي

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي يوم الأحد، إن إعادة النظر في النظام الدولي الحالي باتت ضرورية. بعد أن أصبح مجلس الأمن عاجزا عن إيجاد حلول للقضايا والنزاعات في عدة مناطق.

جاء هذا خلال لقاء جمعه بجنيف، مع رئيسة مجلس النواب المكسيكي مارسيلا غيروكاتسيو، على هامش أشغال الدورة العامة الـ 148 للاتحاد البرلماني الدولي.

وأكدت غيروكاتسيو في حديثها مع بوغالي، أن بلادها تعتبر ما يجري في قطاع غزة، حربا غير عادلة وغير متكافئة. مؤكدة أن وقف إطلاق النار بات أمرا حتميا.

ليشيد بوغالي من جهته، بموقف المكسيك من المجازر التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين.

قبل أن يضيف أن “مجلس الأمن أصبح عاجزا عن إيجاد حلول للقضايا والنزاعات في عديد المناطق. ولذلك بات من الضروري إعادة النظر في النظام الدولي الحالي”.