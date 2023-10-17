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3061 شهيدا في عدوان الاحتلال على الفلسطينيين في غزة والضفة
الجزائر

بوغالي: موقفنا من همجية الكيان الصهيوني نابع من الملاحم الثورية للجزائريين

الشروق أونلاين
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بوغالي: موقفنا من همجية الكيان الصهيوني نابع من الملاحم الثورية للجزائريين
ح.م
إبراهيم بوغالي

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي يوم الثلاثاء، إن موقف الجزائر الثابت من همجية الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين في غزة، نابع من ملاحم الجزائريين الثورية، وعهدهم مع شهداء ثورة التحرير.

جاء هذا في كلمة ألقاها بوغالي بمقر المجلس، بمناسبة الذكرى الثانية والستين ليوم الهجرة، الذي يحيي ذكرى مجازر فرنسا الاستعمارية ضد المهاجرين الجزائريين في 17 أكتوبر 1961.

وأكد بوغالي في كلمته:

هذه الوقفة في الجزائر الجديدة.. هي التي نستلهم منها العبر والدروس، وتجعلنا ندافع عن كل القضايا العادلة، ولا نحيد ولا نساوم في مواقفنا من القضايا التاريخية.

فموقفنا من القضية الفلسطينية العادلة، ومن همجية الكيان الصهيوني وعدوانه على الأخوة في غزة المقاومة، نابع من هذه الملاحم الثورية لشعبنا.

وما ترسيم السيد رئيس الجمهورية الوقوف دقيقة صمت كل سنة، عبر کامل التراب الوطني، بمناسبة هذه الذكرى، إلا دليل آخر على أننا على عهد الشهداء رحمهم الله.

ويستمرّ عدوان الاحتلال على الفلسطينيين لليوم الحادي عشر. عقب تنفيذ المقاومة لعملية “طوفان الأقصى” التي كبّدت المحتل ما يزيد عن 1300 قتيل.

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