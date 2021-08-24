بوغالي: نصوص قانونية إصلاحية على جدول أعمال البرلمان

أعلن عن مجموعة صداقة مع نيجيريا...

جدد رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، ”التزام الجزائر باحترام قرارات الشرعية الدولية ودعم القضايا العادلة التي تتعلق بحق الشعوب في تقرير مصيرها، إلى جانب رفضها التدخل في الشؤون الداخلية للدول”، كما دافع عن مقاربتها في حل النزاعات باستخدام الطرق السلمية ونبذ اللجوء للعنف.

وجاء ذلك خلال استقباله أمس بالجزائر العاصمة، وفدا عن المعهد الوطني للدراسات السياسية والإستراتيجية لنيجيريا، حسب ما أفاد به بيان لذات الهيئة التشريعية.

وخلال هذا اللقاء، أكد بوغالي على “العلاقات التاريخية وأواصر الصداقة “التي تجمع بين الجزائر ونيجيريا، “الحريصان على تعزيز هذه الروابط بتحقيق مزيد من التعاون في شتى المجالات والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما من خلال إرادتهما في “دعم عوامل السلم والأمن والاستقرار في القارة الأفريقية”.

أما على المستوى البرلماني، فقد أكد بوغالي أن المجلس الشعبي الوطني “سيضع في مقدمة أولوياته، بعد انطلاق الدورة البرلمانية العادية، تنصيب مجموعة برلمانية للصداقة مع مجلس النواب النيجيري”، معربا عن أمله بأن تساهم هذه الخطوة في الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستويات أعلى.

وفي سياق الحديث عن المحيط الجيو-سياسي في المنطقة، أوضح بوغالي أن الجزائر “مستعدة لمواصلة جهودها لجمع الفرقاء الليبيين في إطار حوار داخلي شامل وبناء”، معتبرا أن الانتخابات المقرر إجراؤها شهر ديسمبر المقبل “ستكون منعرجا حاسما للوصول بهذا البلد الإفريقي إلى بر الأمان”، ليضيف بأن الدبلوماسية الجزائرية “ساهمت بقسط كبير من خلال (اتفاق الجزائر) في تجنيب دولة مالي ويلات النزاعات الداخلية”، يتابع المصدر ذاته.

وعلى صعيد مغاير، عرج بوغالي على دور الجزائر في مكافحة الإرهاب، ما اعتبره “تجربة رائدة، باتت محط تقدير واقتداء بين العديد من الدول”، مستشهدا في ذلك بالنجاح الذي أحرزته بـ”حمل المجتمع الدولي، من خلال هيئة الأمم المتحدة، على إصدار لائحة تجرم دفع الفدية للإرهابيين وتمويل الجماعات المسلحة”.

وفي سياق آخر، توقف أيضا عند ما أفرزته نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، حيث أشار إلى أن جدول أعمال الدورة البرلمانية المقبلة حافل بنصوص قانونية إصلاحية، “من شأنها أن تساهم في تطبيق برنامج رئيس الجمهورية الذي يسعى إلى تعزيز ما تحقق في مجال بناء دولة القانون والحريات”.

س. ع