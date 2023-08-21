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حول فلسطين والصحراء الغربية وحُرمة المقدسات

بوغالي يتحادث مع وزير الخارجية الإيراني.. وهذا ما دار بينهما

الشروق أونلاين
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بوغالي يتحادث مع وزير الخارجية الإيراني.. وهذا ما دار بينهما
ح.م
إبراهيم بوغالي في إيران

تحادث رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي يوم الإثنين في طهران، مع  وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد الله يان، خلال الزيارة التي يجريها إلى البلاد.

وحسب بيان للمجلس، فقد تطرق الجانبان خلال هذه المحادثات إلى “الحركية الدبلوماسية التي تشهدها العلاقات بين البلدين. بما في ذلك زيارة وزير الخارجية الجزائري إلى إيران”.

وذكر وزير الخارجية الإيراني بالمحادثات التي أجراها مع نظيره الجزائري، حول “ضرورة ترقية العلاقات الاقتصادية، في ظل رغبة البلدين لتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة”.

وأبرز بوغالي بدوره “التحوّل الذي تشهده الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. والتوجهات الجديدة للاقتصاد والاستثمار في القطاعات التي يمكن التعاون فيها بين البلدين”.

كما ركز المسؤول الجزائري على العلاقات البرلمانية بين البلدين وأهمية تعزيزها، مشيرا إلى:

أن هذه الزيارة تندرج في إطار تبادل الخبرات والتجارب البرلمانية، بما يعزز المواقف المشتركة من القضايا الإقليمية والدولية. وبما يتماشى والمبادئ القائمة على الاحترام ومبدأ الحوار والتعايش السلمي وحل النزاعات بعيدا عن استعمال القوة. إلى جانب مناصرة القضايا العادلة وعلى رأسها قضية فلسطين وقضية الصحراء الغربية.

وتطرق بوغالي بمناسبة هذا اللقاء أيضا إلى:

وجوب تفعيل دور اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، حتى تكون صوتا قويا للدفاع عن المقدسات الإسلامية، والوقوف في وجه الاعتداءات على الرموز الدينية، من خلال تكرار الفعل الإجرامي المتمثل في حرق المصحف الشريف.

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