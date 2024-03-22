بوغالي يتوجه إلى جنيف للمشاركة في الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي

يتوجه رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، اليوم الجمعة 22 مارس، إلى جنيف للمشاركة في الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي.

وحسب ما أفاد به المجلس في بيان، يقود بوغالي وفدا من غرفتي البرلمان، للمشاركة في أشغال الجمعية العامة 148 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها والتي يزمع عقدها بجنيف من 22 إلى 27 مارس 2024.

كما سيتم على هامش أشغال الجمعية العامة عقد الإجتماع الثالث للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز بمشاركة وفد من المجلس الشعبي الوطني.

وستشكل هذه الأشغال فرصة هامة للوفد البرلماني الجزائري من أجل بحث سبل تعزيز التعاون البرلماني مع الدول الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي كما ستكون سانحة للدفاع عن مواقف الجزائر إزاء مختلف القضايا الراهنة على الساحة الدولية، يقول البيان.