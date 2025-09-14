بوغالي يثمّن “إعلان نيويورك” الداعم لحل الدولتين

رحب رئيس المجلس الشعبي الوطني، رئيس الاتحاد البرلماني العربي، إبراهيم بوغالي، الأحد، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يؤيد “إعلان نيويورك” بشأن تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وحسبما أفاد به بيان للمجلس اعتبر بوغالي أن هذا القرار “يمثل السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار وتحقيق السلام العادل والشامل في لمنطقة”.

ومن جهته، ثمن الاتحاد البرلماني العربي عاليا الجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية في قيادة المشاورات وصياغة “إعلان نيويورك”, معتبرا أن “تلك المساعي عكست التزاما صادقا بدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف”.

كما أشاد الاتحاد بـ”المساعي الدولية الرامية إلى حل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية”، داعيا إلى “استثمار هذه الصحوة الدولية للعمل بشكل عاجل على وقف إطلاق النار وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأراضي الفلسطينية”، وفقا لذات البيان.