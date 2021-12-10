 بوغالي يثير قضية التعاون العسكري المغربي الإسرائيلي أمام اجتماع منظمة التعاون الإسلامي

سلّط رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، الضوء على قضية التعاون العسكري المغربي الإسرائيلي أمام اجتماع منظمة التعاون الإسلامي، مشيرا إلى أن ذلك يرهن مستقبل علاقات الإخاء بين الشعوب المسلمة.

وقال بوغالي، الجمعة، باسطنبول، أثناء مشاركته في أشغال المؤتمر 16 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، أن العالم الإسلامي يواجه اليوم عديد التحديات والتهديدات التي تفرزها الاستراتيجيات الرامية لإعادة التشكيل الجيوسياسي للعالم.

وأشار إلى أن هذه الأجندات تستهدف ضرب وحدة الأمة وإذكاء النعرات والنزاعات وزرع عوامل الانشقاق والفُرقة، والتشجيع على التطبيع مع الكيان الصهيوني وبناء شراكات أمنية وعسكرية، بما يبعث على المزيد من التشنجات ويرهن مستقبل علاقات الإخاء والتضامن بين الشعوب المسلمة.

وتابع بوغالي قائلا أن ذلك زاد من تنافس الأجندات الخارجية وتضارب الإرادات الأجنبية وكثرة المناورات والمؤامرات التي تهدف لعرقلة المسارات الوطنية المرتبطة بتعزيز الاستقرار النسقي للدول وتجانسها الاجتماعي ورقيها الاقتصادي.

وتحدث بوغالي عن القضية الفلسطينية قائلا “كما تواجه قضيتنا المركزية، فلسطين، تحديات جديدة مرتبطة بمناورات تهدف لعرقلة مسار استرجاع الفلسطينيين لحقوقهم التاريخية والمشروعة وإقامة دولتهم المستقلة”.

كما أشار بوغالي إلى استمرار الكيان الصهيوني في تفعيل سياساته الهادفة لطمس التراث الحضاري والديني الفلسطيني بمحاولة تهويد المقدسات والعمل على فرض خارطة سكانية متناقضة مع تاريخ فلسطين وحدود 04 جوان 1967 عن طريق بناء المستوطنات ونزع الأراضي من ملاكها الفلسطينيين وتفتيت الضفة الغربية لأجزاء غير متصلة عن طريق جدار العار، والسعي لفرض انقسام بين الضفة وغزة الفلسطينيتين بالعدوان والحصار والحرمان.

ابراهيم بوغالي في زيارة إلى تركيا

وتوجه ابراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني، الخميس 9 ديسمبر الجاري، إلى تركيا على رأس وفد برلماني، للمشاركة في المؤتمر الـ 16 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

وحسب بيان للمجلس: يشارك رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد ابراهيم بوغالي، على رأس وفد برلماني مشترك في فعاليات المؤتمر 16 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي المزمع عقده بتركيا (إسطنبول) يومي 9 و10 ديسمبر الجاري.

وأضاف: تنعقد أشغال هذا المؤتمر وكذا الاجتماعات الملازمة تحت شعار “المشاركة، الضمير والإسلام: فلسطين، الهجرة وأفغانستان”.