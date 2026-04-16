بوغالي يجري محادثات ثنائية مع نظرائه من جيبوتي وزيمبابوي وأذربيجان

على هامش أشغال الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي بتركيا

بوغالي في لقاء مع رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية أذربيجان، صاحبة غافاروفا، أفريل 2026.

أجرى رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الخميس 16 أفريل، لقاءات ثنائية مع نظرائه من جيبوتي وزيمبابوي وأذربيجان، وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بمدينة إسطنبول بجمهورية تركيا.

ووفقا لما افاد به المجلس في بيان، خلال لقائه برئيس الجمعية الوطنية لجمهورية جيبوتي، ديلتا محمد دلتا، استعرض الجانبان واقع العلاقات الثنائية، لاسيما ما يتعلق بالتعاون البرلماني بين الجزائر وجيبوتي، كما تطرق الطرفان إلى سبل تعزيز هذا التعاون والارتقاء به نحو آفاق أوسع بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

أما في لقاء ثنائي آخر جمع بوغالي برئيس الجمعية الوطنية لجمهورية زيمبابوي، جاكوب موديندا، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني على عمق ومتانة العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين. وشدد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون المشترك، خاصة في المجال البرلماني، مع التطرق إلى سبل تطوير العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح الشعبين.

كما التقى بوغالي أيضا برئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية أذربيجان، صاحبة غافاروفا، حيث أشاد بالعلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، معربًا عن تطلعه إلى توسيعها في مختلف المجالات. ونوه بأهمية العلاقات البرلمانية، خاصة من خلال تبادل الزيارات والخبرات بين المؤسستين التشريعيتين.