بوغالي يجري محادثات مع رئيس مجلس الشورى الإيراني

استُقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني, ابراهيم بوغالي, الإثنين بطهران، من قبل رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف،

وحسبما أفاد به بيان للمجلس الشعبي الوطني، فقد أجرى الطرفان محادثات معمقة تناولت جوانب من التعاون بين البلدين واستعرضت عددا من القضايا الراهنة.

وأوضح البيان أن خلال هذه المحادثات،”أبرز بوغالي الأهمية التي تكتسيها علاقات التعاون البرلماني موضحا دورها الهام في خدمة التوجهات الاقتصادية للبلدين”.

كما “ذكر في هذا المقام, بحرص الجزائر تحت قيادة رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, على تنويع الشراكات وخلق مناخ محفز للأعمال, لاسيما بعد دخول قانون الجديد للاستثمار حيز العمل, وذلك من أجل بناء اقتصاد قوي ومستدام ومستقل عن عوائد المحروقات”.

وعلى صعيد آخر “تطرق المسؤولان إلى عدد من القضايا الراهنة، وأتاح ذلك الفرصة لبوغالي كي يذكر بضرورة تفعيل الحضور الدولي لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بما يمكنه من فرض وجوده وإسماع صوت الدول الأعضاء فيه والدفاع بشكل ملموس وحاسم عن قضايا الأمة والتصدي لأي محاولات استفزاز تطال مقدساتها”.

وفي سياق ذي صلة، ذكر رئيس المجلس الشعبي الوطني بـ”حرص الجزائر على حل الأزمات في إطار مقاربة سلمية تنبذ العنف والتدخلات الخارجية, كما جدد حرصها على الدفاع عن القضايا العادلة وحشد الدعم لنصرتها كما هو الحال بالنسبة للقضيتين الفلسطينية والصحراوية”.

من جانبه “أثنى قاليباف على دور هذه الزيارة في إرساء أسس إضافية للتعاون الثنائي, مستعرضا في هذا الإطار, الجوانب المختلفة لهذا التعاون والآفاق المزدهرة المرجو أن يبلغها”. يضيف البيان.

وإلى جانب ذلك، تطرق رئيس مجلس الشورى إلى “أهمية التنسيق بين البلدين داخل اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي واقترح في هذا الشأن عقد لقاء افتراضي بين دول الأعضاء في الاتحاد للنظر في كيفية الرد بشكل مناسب على الإساءة لمقدسات المسلمين التي باتت تتكرر بشكل مقلق في الأيام الأخيرة”.

وأشار نفس المصدر إلى أن عقب هذا اللقاء، عقد رئيسا المجلسين لقاء مع الصحافة المحلية أكدا فيها مضمون المحادثات ومواقفهما اتجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وشرع رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، الأحد، في زيارة رسمية إلى إيران تستغرق أربعة أيام..

وحسب ما افاد به بيان للمجلس سيشرع ابراهيم بوغالي، الأحد، في زيارة رسمية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية تستغرق أربعة أيام.

وتأتي هذه الزيارة تلبية لدعوة وجهها لبوغالي نظيره محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإيراني.

وسيكون لوغالي، خلال مدة إقامته، لقاءات ستجمعه ببعض كبار المسؤولين في الجمهورية وستكون فرصة مواتية لاستعراض واقع التعاون القائم بين البلدين وسبل ترقيته في شتى المجالات.

وسيخصص جانب من هذه الزيارة لبرنامج منوع يتضمن التنقل إلى مواقع ومقرات مختلفة ذات طابع إقتصادي وثقافي.