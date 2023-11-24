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الجزائر

بوغالي يجري محادثات مع نظيره الإكوادوري

الشروق أونلاين
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بوغالي يجري محادثات مع نظيره الإكوادوري

أجرى رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، محادثات بالعاصمة “كيتو”مع نظيره الإكوادوري هنري كرونفل.

وأستقبل بوغالي، الخميس بالعاصمة “كيتو”، من قبل نظيره الإكوادوري هنري كرونفل وذلك على هامش تنصيب الرئيس الجديد لجمهورية الإكوادور دانيال نوبوا.

وتطرق المسؤولان، خلال هذا اللقاء، إلى واقع العلاقات التي تجمع البلدين على شتى الأصعدة واتفقا على ضرورة بذل مزيد من الجهود لإنعاشها والارتقاء بها.

كما أكد الطرفان استعداد البلدين للانتقال بتعاونهما الثنائي إلى مستوى نوعي ومواصلة التنسيق والتشاور في مختلف المحافل لاسيما إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

يشار الى أن رئيس المجلس الشعبي الوطني كان قد حل بالعاصمة كيتو ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون في مراسم تنصيب الرئيسي الجديد للإكوادور.

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