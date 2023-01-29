 بوغالي يجري محادثات مع نظيره التركي

أجرى رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، الأحد، محادثات مع رئيس المجلس التركي الكبير مصطفى شنطوب

وأفاد بيان للمجلس الشعبي الوطني، أن بوغالي أعرب عن شكره لرئيس المجلس التركي عن تلبيته الدعوة لحضور هذا الموعد الهام وأكد أن تركيا دولة محورية ترأست الاتحاد وتملك خبرة تفيد هذه الهيئة التي تعقد دورتها بالجزائر في ظروف مفصلية تتطلب توحيد الرؤى لمواجهة تحدياتها.

كما لفت بوغالي إلى أهمية الدبلوماسية البرلمانية في تفعيل التعاون سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف خدمة للقضايا التي تهم العالم الإسلامي.

من جهته، عبر شنطوب عن سعادته بزيارة الجزائر، وأعرب عن ارتياحه لحسن التنظيم وحرارة الاستقبال، مؤكدا العلاقات المتميزة بين البلدين الذين تجعهما قواسم مشتركة كثيرة،

وتطرق الجانبان بالمناسبة إلى جملة من القضايا الإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي تعد القضية المركزية للمسلمين وكذا محاولات نشر خطاب الكراهية ضد المسلمين وقد شجب رئيسا المجلسين في هذا الخصوص جريمة حرق المصحف الشريف ووصفاه بعمل ينم عن حقد وعنصرية غير مقبولين.

وفي ختام اللقاء، جددا المسؤولان حرص قائدي البلدين على التنسيق المستمر والعمل على ترقية العلاقات ثنائية وتفعيل التعاون المشترك الذي يطبعه تنامي التبادل التجاري والاقتصادي بين الجزائر وتركيا والذي قفز في فترة الرئيس عبد المجيد تبون بنسبة 28 %.