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الجزائر

بوغالي يجري محادثات مع نظيره الكيني بالعاصمة نيروبي

الشروق أونلاين
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بوغالي يجري محادثات مع نظيره الكيني بالعاصمة نيروبي
ح.م
بوغالي رفقة نظيرة الكيني

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني  إبراهيم بوغالي، الأربعاء،  بالعاصمة نيروبي، من طرف نظيره موزس ويتانغولا رئيس المجلس الوطني الكيني.

وأفاد بيان للمجلس الشعبي الوطني أن الطرفين أعربا خلال هذا اللقاء عن ارتياحهما للعلاقات القوية التي تجمع البلدين وتعاونهما الثنائي لاسيما على الصعيد البرلماني الذي تعززه اتفاقيات برلمانية للتعاون المشترك.

وأشاد بوغالي بعملية الانتقال السلمي في كينيا، كما حيا دورها في إيجاد حلول للمشاكل الإفريقية من خلال مبادرات السلام في المنطقة.

يذكر أن رئيس المجلس الشعبي الوطني كان قد شارك، الثلاثاء في حفل تنصيب الرئيس الجديد للبلاد ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

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