بوغالي يحذر من تحويل الذكاء الإصطناعي إلى أداة لتدمير الإنسان

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، أن التكنولوجيات المستحدثة في إطار الذكاء الاصطناعي، يجب أن تظل دائما موجهة لرفاهية الإنسان وأمنه ومستقبله، وحذر من السماح بتحولها إلى أداة لتدمير الإنسان أو التأثير سلبا على حياته وعلى قيمه وثقافته المجتمعية.

بوغالي وخلال كلمته اليوم، السبت 27 أفريل، في أشغال الاجتماع السادس للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات العربية بالقاهرة، “لفت إلى ضرورة أن يكون للبرلمانات العربية، دور في بلورة استراتيجية عمل عربية واضحة المعالم لتحقيق متطلباتها”، حسب ما أفاد به المجلس الشعبي الوطني في بيان.

رئيس المجلس الشعبي الوطني دعا “المجتمعات العربية للتحكم في تكنولوجيات العصر بما يحقق مطامحها ويخدم أهدافها الوطنية، مقترحا أن يكون لها برنامج عمل موحد يساعد على توظيفها، ومجددا التحذير، في ذات الوقت، من الآثار السلبية التي قد تنجر عن الاستخدام غير الآمن لها.”

كما شدد في مداخلته “على أهمية تبادل الخبرات والتجارب لضمان توظيف هذه التكنولوجيات في تلبية الاحتياجات التنموية بشكلٍ مُستدامٍ، ونوه بالدور القانوني الذي تضطلع به البرلمانات لتحقيق ذلك، كما اقترح دعم برامج التدريب لتعزيز مهارات الأجيال الصاعدة ودعم إنشاء مراكز بحثيةٍ متخصصةٍ في هذا المجال، مؤكدا أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي اليوم هو استثمارٌ من أجل المستقبل.”

رئيس المجلس الشعبير الوطني، ابراهيم بوغالي، ذكّر كذلك “بالوضع الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أهاب بالمشاركين إلى توحيد الجهود في مختلف الفضاءات البرلمانية الإقليمية والدولية، من أجل إيصال صوت الشعب الفلسطيني، ووضع حدا لمأساته، عبر فرض وقف فوري وشامل لإطلاق النار وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.”