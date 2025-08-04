بوغالي يحيي الجيش الوطني الشعبي في يومه الوطني

مشيدًا بدوره في حماية السيادة

ثمّن رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، في تغريدة نشرها بمناسبة اليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي، الدور الكبير الذي تضطلع به المؤسسة العسكرية في حماية السيادة الوطنية ومجابهة التحديات الراهنة، مشيدًا بجاهزية الجيش وتسليحه بالعلم والمعرفة.

وأكد بوغالي أن قرار رئيس الجمهورية بإقرار هذا اليوم الوطني يعبّر عن الاعتزاز العميق بمكانة الجيش الوطني الشعبي، ودوره المحوري في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، واصفًا المناسبة بـ”اليوم المجيد لجيش عتيد”.