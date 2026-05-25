بوغالي يدعو إلى توحيد المواقف الجزائرية-البيلاروسية داخل المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية

خلال لقائه مع رئيس مجلس النواب للجمعية الوطنية لجمهورية بيلاروس

عقد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الإثنين 25 ماي، بالعاصمة البيلاروسية مينسك، محادثات مع رئيس مجلس النواب للجمعية الوطنية لجمهورية بيلاروس، إيغور بيتروفيتش سيرجينكو، حيث استُعرض فيها واقع العلاقات الثنائية والروابط التاريخية التي تجمع البلدين، وسبل الارتقاء بالتعاون الثنائي.

ووفقا لما افاد به المجلس في بيان، أشاد بوغالي، بمستوى العلاقات التاريخية بين البلدين المبنية على الثقة والاحترام المتبادل لافتا إلى الديناميكية المتنامية التي تشهدها هذه العلاقات.

كما ثمن بوغالي زيارة الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشانكو، إلى الجزائر في 2025، موضحا أنها “أسست أرضية صلبة للتعاون المشترك.”

رئيس المجلس الشعبي الوطني ركز في الشق الاقتصادي على آليات تفعيل الشراكة والاستثمار؛ وذكر بالنتائج الإيجابية للدورة الأولى للجنة المشتركة المنعقدة بمينسك (أفريل 2025) وما تم الاتفاق عليه من تدابير قطاعية، كما شدد على ضرورة الاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة ومضاعفة حجم المبادلات التجارية لتلبية تطلعات الشعبين، داعياً إلى تبادل الخبرات لاسيما في مجالات الطاقة، الزراعة، الصناعة الصيدلانية، التعليم العالي والثقافة.

أما على صعيد العمل البرلماني، أشاد بوغالي “بالحركية المتميزة لمجموعتي الصداقة البرلمانية منذ تنصيبهما في أكتوبر 2024 وتابع معبرا عن ارتياحه للتوقيع المرتقب، خلال هذه الزيارة، على مذكرة التعاون بين المؤسستين التشريعيتين لترسيخ الصداقة البرلمانية بين الجانبين وأردف داعياً، في الوقت ذاته، إلى تعزيز التنسيق الدولي من خلال توحيد المواقف داخل المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية.”

كما استعرض رئيس المجلس الشعبي الوطني المقاربة الجزائرية تجاه الراهن الإقليمي والدولي، مؤكداً التمسك بمبادئ حسن الجوار، عدم التدخل في الشؤون الداخلية، والتسوية السلمية للنزاعات.

ليجدد “التذكير بدعم الجزائر لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وفقاً للشرعية الدولية ومبادئ الأمم المتحدة، وكذا الحق المشروِع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، مع المطالبة بوقف إطلاق نار مستدام وإيصال المساعدات الفورية العاجلة لقطاع غزة.”

وأشار بوغالي إلى أن الاستقرار في إفريقيا ومنطقة الساحل “مسؤولية مشتركة تتطلب حواراً سياسياً وحلولاً إفريقية، مع جعل “التنمية” الأولوية القصوى لمحاربة العنف، التطرف، الهجرة غير الشرعية، وتهريب المخدرات”، مؤكداً موقف الجزائر الداعي لاحترام سيادة الدول واعتماد الحوار والوساطة كسبيل وحيد لوقف التصعيد العسكري في الشرق الأوسط.

أما رئيس مجلس النواب للجمعية الوطنية لجمهورية بيلاروس، إيغور بيتروفيتش سيرجينكو، فأكد من جانبه حرص بيلاروس على توطيد علاقاتها بالاتحاد الإفريقي وبعث التعاون مع الدول الإفريقية، كما هنأ الجزائر بعد انتخابها على رأس البرلمان الافريقي، مع التأكيد على استعداد بلاده للتعاون مع هذه الهيئة البرلمانية القارية باعتبارها عضوا مراقب فيه.

وأضاف رئيس مجلس النواب البيلاروسي أن هذه الزيارة جاءت لتأكد ديناميكية العلاقات التي انتقلت إلى مستوى نوعي بفضل جهود رئيسي البلدين.

كما أشار سيرجينكو إلى أهمية مواصلة التنسيق والتشاور داخل المحافل الإقليمية والدولية.

رئيس مجلس النواب البيلاروسي أشاد في الختام بتحسن مستوى العلاقات الاقتصادية وشدد على ضرورة العمل لدفعها نحو مستويات تليق بمستوى العلاقات السياسية.