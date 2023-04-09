بوغالي يدعو إلى عقد اجتماع طارئ حول الوضع في فلسطين الإثنين

دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي إلى عقد اجتماع طارئ حول الوضع في فلسطين.

وحسب بيان للمجلس فقد دعا إبراهيم بوغالي، بصفته رئيس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى عقد اجتماع طارئ عن بعد للترويكا الرئاسية ولجنة فلسطين يوم الاثنين 10 أفريل 2023 على الساعة 10 صباحا.

وأوضح البيان أن الاجتماع يأتي بالنظرللوضع الطارئ الذي تشهده فلسطين لاسيما الاعتداءات السافرة الأخيرة لاحتلال الكيان الصهيوني.

وأشار المصدر ذاته إلى أن بوغالي، قد قام باتصالات ومكالمات هاتفية مع بعض رؤساء المجالس الأعضاء في الاتحاد بمن فيهما عضوي الترويكا.

وأكد على ضرورة دراسة هذه الانتهاكات الخطيرة ومضاعفاتها على حرمة الأماكن المقدسة وحق المسلمين في أداء شعائرهم الدينية في هذا الشهر الفضيل وهو الوضع الذي يستدعى عقد اجتماع طارئ لأخد القرارات والتوصيات المناسبة. يضيف البيان.