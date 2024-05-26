بوغالي يدعو البرلمانات العربية للتوحد لمواجهة الإرهاب الصهيوني في فلسطين

جدّد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، تأكيده على الدعم الجزائري الكامل والثابت للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

وفي كلمة له، خلال إنعقاد أشغال المؤتمر السادس والثلاثين (36) للاتحاد البرلماني العربي، في الجزائر العاصمة، اليوم الأحد، دعا بوغالي، الأسرة البرلمانية العربية، إلى توحيد الجهود اكثر لنصرة القضية الفلسطينية، في مواجهة المجازر الإرهابية الصهيونية في حق والشعب الفلسطيني.

واعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، ما يحدث في فلسطين، حاليا، ما هو إلا نتيجة لتجاهل المجموعة الدولية للحق المشروع ولممارسات الاحتلال الصهيوني الذي يتمتع بالحصانة الدولية من المحاسبة، وعزمه على تصفية القضية الفلسطينية برمتها.

وناشد بوغالي، في كلمته، الفرقاء السياسيين الفلسطينيين إلى تغليب المصلحة الوطنية ونبذ الفرقة وتوحيد الصفوف من أجل تحقيق الاستقلال.

وفي ذات السياق، أعرب المتحدّث، عن امله في أن يخرج رؤساء الرلمانية العربية المشاركة في هذا المؤتمر، بموقف يدعم القضية الفلسطينية، وينتصر لشعبها العادل، من خلال حشد الطاقات الحية لمواجهة التحديات الوجودية التي تفرض نفسها علينا، في عالم اليوم الذي تتسارع فيه الاحداث وتتنافس فيه القوى من اجل انتزاع مكانة في المجموعة الدولية، مؤكدا بأنه من غير المعقول ان تكون الامة العربية بما تملكه من مقومات غائبة عن النظام الدولي الجديد.