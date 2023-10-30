بوغالي يدعو الدول العربية إلى تبني موقف الجزائر تجاه فلسطين

طالب إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، بضرورة وحدة الصف العربي ووحدة الفصائل الفلسطينية في مواجهة العدو الصهيوني.

وقال بوغالي، خلال وقوفه بفضاء فلسطين بجناح وزارة الثقافة بمعرض الكتاب، مساء الأحد، إن “توحّد الفصائل الفلسطينية لم يعد خيارا بل حتمية يفرضها الواقع”، مؤكدا أنه “بدون هذه الوحدة، لا يمكن الدفاع عن القضية الفلسطينية، فهي الخلاص الوحيد للقضية والشعب الفلسطيني”.

واغتم رئيس الغرفة السفلى للبرلمان فرصة زيارته للمعرض، ليجدّد التأكيد على موقف الجزائر الرسمي والشعبي الثابت في دعم القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أنها “شرف العرب”، داعيا الدول العربية والإسلامية إلى أن تحذو حذو الجزائر في اتخاذ موقف بطولي من القضية يشهد له التاريخ.

وشدّد بوغالي، على هامش زيارة له لفضاء فلسطين بجناح وزارة الثقافة والفنون، على ضرورة أن تكون للبلدان العربية “وقفة بطولية” مع فلسطين وأن يكون لها “موقف موحّد يقتدي بموقف الجزائر، للدفاع عن فلسطين، مضيفا أن “قضية فلسطين هي قضية تمس وجدان كل الدول العربية والإسلامية”.