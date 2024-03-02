بوغالي يدعو من أبيدجان إلى نظام عالمي جديد

"يكون فيه للقارة الإفريقية صوت مسموع ومكانة تليق بها"

دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، إلى توحيد الصف الإفريقي من أجل إقامة نظام عالمي جديد يكون فيه لإفريقيا صوت مسموع، هذا خلال مباحثات جمعته اليوم، السبت 2 مارس، برئيس الجمعية الوطنية لكوت ديفوار، أداما بيكتوغو.

وحسب بيان المجلس الشعبي الوطني، فعلى هامش مشاركته في أشغال المؤتمر الثامن عشر لاتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تباحث بوغالي مع نظيره الإيفواري حول عديد الملفات والقضايا.

وخلال المباحثات، أشاد بوغالي “بعمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين والتي تقوم على أسس متينة من التعاون والصداقة والثقة، وذلك منذ إرساء العلاقات الدبلوماسية سنة 1964، ودعا إلى ضرورة استغلال هذا الزخم التاريخي من أجل تعزيز التعاون في المجالات، الاقتصادية والتجارية والثقافية والرياضية.”

كما أكد استعداد الجزائر لدعم الجمعية الوطنية الإيفوارية في سبيل تحقيق أهداف إتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

بوغالي تطرق كذلك في محادثاته مع نظيره الإيفواري إلى القضية الفلسطينية، “حيث استنكر ما يتعرض له الفلسطينيون من إبادة ومجازر يومية يندى لها جبين الإنسانية”.

وشدد رئيس المجلس الشعبي الوطني “على ضرورة تكثيف الجهود وتوحيد المساعي قصد وقف العدوان وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وأكد أن ذلك هو الحل الوحيد من أجل استتباب السلم والأمن في الشرق الأوسط.”

النظام العالمي الحالي عاجز عن فرض حلول للنزاعات الشائكة في العالم

إبراهيم بوغالي دعا كذلك “إلى توحيد الصف الإفريقي من أجل العمل على إصلاح النظام العالمي العاجز عن فرض حلول للنزاعات الشائكة في العالم، لاسيما في ظل استشراء سياسة الكيل بمكيالين، وحث على مواصلة الجهود لتمهيد الطريق لقيام نظام جديد يكون فيه للقارة الإفريقية صوت مسموع ومكانة تليق بها.”

أما رئيس الجمعية الوطنية لكوت ديفوار، أداما بيكتوغو، من جهته أعرب عن ارتياحه الكبير للحضور القوي للبرلمان الجزائري في الدورة، ونوّه بالروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين.

كما “أشاد بالرئاسة الاستثنائية للاتحاد تحت قيادة السيد ابراهيم بوغالي الذي لم يدخر جهدا في سبيل تحقيق أهداف الإتحاد” كما أشار أداما بيكتوغو، “إلى تطلعه للاستفادة من خبرة البرلمان الجزائري في هذا المجال ومساعيه لإنجاح المؤتمر.”

رئيس الجمعية الوطنية لكوت ديفوار، أداما بيكتوغو، أكد موقف بلاده بخصوص القضية الفلسطينية “الداعي إلى وقف إطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات العاجلة لقطاع غزة وتمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة، كما دعا في هذا الشأن إلى تعزيز الجهود على مستوى الاتحاد الإفريقي من أجل الضغط على المجتمع الدولي لوقف العدوان على الفلسطينيين منددا، في ذات السياق، بالمجزرة المروعة التي استهدفت فلسطينيين عزل كانوا في انتظار مساعدات إنسانية.”