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الجزائر

بوغالي: يد الرئيس ممدودة وهذا هو الدليل

الشروق أونلاين
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بوغالي: يد الرئيس ممدودة وهذا هو الدليل
ح.م
رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، إن يد الرئيس عبد المجيد تبون ممدودة، مثمنا مبادرة لم الشمل التي داع إليها.

وأكد بوغالي، الأحد، خلال ترؤسه جلسة علنية أن مبادرة لم الشمل لرئيس الجمهورية تقوي اللحمة والجبهة الداخلية.

وتابع قائلا: “إن يد الرئيس ممدودة ودعوته للتلاحم الوطني وفتحه لأبواب الحوار والتشاور مع الشركاء الفاعلين من السياسيين والتنظيمات والشخصيات أكبر دليل على حسن النوايا وعلى الإرادة السياسية الصادقة في لم الشمل وفي استجماع كل القوى الوطنية لجعلها تنخرط في مسعى إعادة البناء”.

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