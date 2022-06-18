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الجزائر

بوغالي يرافع لمراجعة نمط الدعم الاجتماعي في الجزائر

الشروق أونلاين
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بوغالي يرافع لمراجعة نمط الدعم الاجتماعي في الجزائر
أرشيف
إبراهيم بوغالي

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي إنّ “نمط الدعم الاجتماعي المعمّم التي تعتمده الجزائر حاليا، يقتضي المراجعة من أجل تحقيق العدالة والتوازن الاجتماعي”.

جاء ذلك في مستهلّ يوم برلماني احتضنه مقر المجلس يوم السبت، حول مرافقة البرلمان لسياسة إصلاح الدعم الاجتماعي.

وحضر اليوم البرلماني رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، وعدد من الوزراء ورؤساء الكتل البرلمانية وممثلي المجتمع المدني.

وشدّد بوغالي في كلمته بالمناسبة على أنّ “الدعم المعمّم لم يعد يتناسب مع التطور الحاصل”. مؤكدا ضرورة الانتقال إلى “الدعم الموجّه والمكيّف ضمن ميكانيزمات واضحة”.

وأضاف بوغالي:”الآليات الجديدة للدعم الاجتماعي ستعزّز الطابع الاجتماعي للدولة”. قبل أن يعدّد هذه الآليات في:”إعداد بطاقية وطنية للدعم الاجتماعي، ورقمنة العناصر المحدّدة لدخل الأسر”.

وفي ختام كلمته أشار بوغالي إلى أن البرلمان يتقاسم نفس النظرة مع الحكومة إزاء ملف الدعم الاجتماعي. قائلا:”كلّنا نتّفق على أن الدعم ينبغي أن يوجّه إلى مستحقّيه”.

مضيفا:”ليس من باب العدل أن يعطى من يستحقّ ومن لا يستحقّ”، ليتابع:”النقاش الآن يدور حول كيفية ضمان تطبيق ذلك”.

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