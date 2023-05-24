بوغالي يستعجل الفلسطينيين تنفيذ “إعلان الجزائر”

جدد رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، الإربعاء، “استعداد الجزائر لتسخير كل جهودها من أجل حشد الدعم اللازم كي تنال دولة فلسطين العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة”.

وجاء ذلك خلال استقبال بوغالي لرئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، والوفد المرافق له، وحث على تتمة تنفيذ ورقة طريق “إعلان الجزائر” المصادق عليه خلال قمة نوفمبر الفارطة.

من جهته، عبر فتوح عن امتنانه للدعم الذي تقدمه الجزائر شعبا وحكومة لدولة فلسطين، وحرص الرئيس تبون، على رعايته إحياء الذكرى الـ75 للنكبة الفلسطينية، حيث وصفها بـ”الناجحة على كل المستويات”.

وأعرب ضيف الجزائر عن أمله في استكمال تنفيذ وثيقة لم الشمل الفلسطيني، وشكر بالمناسبة “جهود نواب المجلس الشعبي الوطني الذين لا يفوتون الفرصة للدفاع عن القضية الفلسطينية في كل المحافل سواء كانت إقليمية أم دولية”.