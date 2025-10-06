بوغالي يستقبل السفير الروسي لدى الجزائر

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، الإثنين بمقر المجلس، سفير روسيا لدى الجزائر، أليكسي سولوماتين، حيث جدد التأكيد على عمق العلاقات التي تربط البلدين, حسبما أفاد به بيان للمجلس.

وأوضح المصدر ذاته أن رئيس المجلس تطرق خلال هذا اللقاء إلى عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين، مؤكدا أن تجربة السفير ستسهم في توطيد هذه العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات.

وبالمناسبة، أشار بوغالي إلى أن العلاقات الجزائرية-الروسية قوية وضاربة في التاريخ، مبرزا أن الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى موسكو، منحت دفعا جديدا للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وفي السياق ذاته، شدد رئيس المجلس على أهمية الارتقاء بالتعاون الاقتصادي بين البلدين، داعيا إلى تفعيل شراكات أوسع تشمل مجالات الصناعة، الزراعة، والتبادل العلمي والتقني، يضيف البيان.

من جهة أخرى, أكد بوغالي متانة التعاون البرلماني بين الجزائر وروسيا، مشيدا بالعلاقات التي تجمع المجلس الشعبي الوطني ومجلس الدوما الروسي, معربا عن شكره لرئيس الدوما على الدعوة الموجهة له لزيارة روسيا.

وأشار في هذا الإطار إلى نجاح معرض التجارة البينية الإفريقية الذي احتضنته الجزائر مؤخرا، مبرزا إمكانية الاستفادة من هذه التجربة لتفعيل التعاون التجاري بين الجزائر وروسيا، لاسيما في ظل تشابه وجهات نظر البلدين حول القضايا الدولية العادلة، مثمنا موقف روسيا في مجلس الأمن تجاه القضية الصحراوية.

من جهته، عبر السفير الروسي عن رغبة بلاده القوية في توطيد العلاقات الثنائية بين الجزائر وروسيا، مشيرا إلى أن البلدين يجمعهما تعاون وثيق في المجالات السياسية، الاقتصادية والعسكرية، وأن الجزائر تعد شريكا استراتيجيا هاما لروسيا.

كما أكد السفير ضرورة تعميق التعاون البرلماني بين البلدين، مبرزا أن الشراكة الجزائرية-الروسية تتسم باتساع آفاقها وعمقها، ومؤكدا أنه لا حدود لما يمكن أن تبلغه هذه العلاقات من تطور وازدهار، وفقا للمصدر ذاته.