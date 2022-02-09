بوغالي يستقبل السفير المقيم للأمم المتحدة بالجزائر..وهذه أهم الملفات المطروحة

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، الأربعاء، بمقر المجلس، السفير والمنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بالجزائر، ألخاندرو ألفاريز.

وأوضح بيان للغرفة السفلى للبرلمان، أن بوغالي تطرق خلال هذا اللقاء، إلى “العلاقات التاريخية الوطيدة والمميزة التي تربط الجزائر ومنظمة الأمم المتحدة”، مشيرا إلى أن “الجزائر تعتبر رائدة من خلال تجاربها في التنمية المستدامة خاصة ما يتعلق بالتكفل بالمرأة في الوسط الريفي ومحو الأمية”.

وبعد أن قدم لمحة عن مخرجات الإصلاحات السياسية التي تعهد بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أعرب رئيس المجلس عن “ارتياحه لكل ما حققه البرنامج الأخير للمنظمة من نجاحات لاسيما في مجال ترقية التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الجزائر”، مؤكدا “ضرورة بحث آليات تطوير فرص جديدة للتنسيق المشترك والتعاون الدائم بين الطرفين، آملا في أن يحقق البرنامج القادم المزيد من النجاحات”.

وفي ذات السياق، أعرب بوغالي عن “استعداده لتعزيز هذه الشراكة ضمن آفاق تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والرقي بالعمل البرلماني وبعث الدبلوماسية البرلمانية، وكذا مرافقة برنامج الأمم المتحدة في محاربة الهجرة، التطرف والإرهاب”.

من جهته، يضيف البيان، تطرق السفير إلى واقع تطور التعاون مع الجزائر، حيث أعرب عن “التزامه وجاهزيته لتعبئة مختلف وكالات الأمم المتحدة لمرافقة الجزائر في مساعيها لدعم التطور الاقتصادي والاجتماعي، وبلوغ أهداف التنمية المستدامة ورفع مستوى الشراكة لاسيما ما يتعلق بترقية العمل البرلماني“.