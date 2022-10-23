بوغالي يستقبل النائب ضحية الاعتداء

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي يوم السبت، النائب أنراب سيدي الذي تعرض لحادثة اعتداء قبل عدة أيام.

وحسب بيان للمجلس، فقد أكد بوغالي “تضامن النواب مع زميلهم أنراب سيدي، إثر ما تعرض له، معربا عن ارتياحه لخروجه سالما من هذا الحادث المعزول”.

“كما عبّر نواب الرئيس وممثلو المجموعات البرلمانية، عن عميق تعاطفهم، مؤكدين وقوفهم إلى جانب النائب. وشددوا بالمناسبة على ضرورة مواصلة العمل.. لتشريف العهدة النيابية”.

وقال النائب أنراب سيدي يوم 18 أكتوبر عبر صفحته في فيسبوك، إنه تعرّض لهجوم مسلّح على مركبته، من طرف مجهولين، وهو في طريقه إلى ولاية تامنغست.