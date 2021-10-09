بوغالي يستقبل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، السبت، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر تدوم لثلاثة أيام.

رئيس مجلس النواب الليبي يشرع في زيارة إلى الجزائر

شرع رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح عيسى، السبت، في زيارة رسمية للجزائر تدوم ثلاثة أيام بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي.

وكان في استقباله عقيلة صالح لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي، رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي.

وسيبحث رئيس مجلس النواب الليبي مع المسؤولين الجزائريين تطورات الأزمة الليبية، حسب بيان لوزارة الخارجية.