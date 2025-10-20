-- -- -- / -- -- --
بوغالي يستقبل رئيس مجلس نواب جمهورية نيجيريا الفيدرالية

الشروق أونلاين
بوغالي يستقبل رئيس مجلس نواب جمهورية نيجيريا الفيدرالية

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، اليوم الاثنين في مطار الجزائر الدولي، رئيس مجلس نواب جمهورية نيجيريا الفيدرالية، تاج الدين عباس.

وحسب بيان نشره الموقع الرسمي للمجلس الشعبي الوطني الجزائري، فإن زيارة رئيس مجلس نواب جمهورية نيجيريا الفيدرالية، جاءت بعد دعوة وجهها له بوغالي.

وتأتي هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون البرلماني الثنائي بين الجزائر ونيجيريا، وتبادل الخبرات والرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يتعلق بدعم العمل البرلماني الإفريقي المشترك.

