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الجزائر

بوغالي يستقبل سفير سوريا لدى الجزائر

الشروق أونلاين
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بوغالي يستقبل سفير سوريا لدى الجزائر

 استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، سفير الجمهورية العربية السورية لدى الجزائر، ماهر عنان بدور، الذي أدى له زيارة مجاملة بمقر المجلس.

وأشاد رئيس المجلس، خلال هذا اللقاء، بمستوى العلاقات التاريخية المميزة التي تجمع البلدين، وحثّ على بذل مزيد من الجهود لرفع مستواها، داعيا، في هذا السياق، إلى تعزيز التعاون الثنائي، لاسيما على المستويين البرلماني والاقتصادي.

 إلى جانب ذلك، جدد بوغالي حرص الجزائر على سيادة سورية ووحدة ترابها، كما تطرق إلى عدد من الملفات الراهنة، على غرار الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسبل مواجهة آفة الإرهاب.

 بدوره أثنى سعادة السفير على مستوى العلاقات الثنائية وعلى الروابط الأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين، كما أثنى على مواقف الجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في إطار دعم استقرار سورية ووحدة أراضيها.

 أكد سعادة السفير، خلال اللقاء، أن الجزائر معروفة بصلابة مواقفها وأثنى على الدور الذي تقوم به من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي لصالح كل القضايا العادلة، وأعرب من جهة أخرى، عن يقينه بأن الجزائر مقبلة على مرحلة جد مزدهرة في الفترة المقبلة.

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