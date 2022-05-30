بوغالي يستقبل وفدا برلمانيا إيطاليا يزور الجزائر

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، الاثنين، وفدا برلمانيا إيطاليا يقوده بييرو فاسينو، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية بغرفة النواب.

وحسب بيان للمجلس تطرق بوغالي، في “مستهل هذا اللقاء، إلى المنحى التصاعدي الذي تعرفه العلاقات بين الجزائر وإيطاليا، وركز بشكل خاص على ما عرفه التعاون البرلماني من تطور لاسيما بعد التوقيع على اتفاقية التعاون بين الطرفين سنة 2004، كما عبر عن أمله في أن تساهم المجموعة البرلمانية للصداقة، التي نصبت مؤخرا، في تعزيز تبادل التجارب والخبرات بين المؤسستين التشريعيتين”.

وأضاف: ثمن رئيس المجلس الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى إيطاليا منذ أيام، وعبر عن ارتياحه لما أسفرت عنه من عديد الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.

وقال رئيس المجلس “أن التعاون بين البلدين، في شقه الاقتصادي، يعرف مؤشرات إيجابية للغاية لاسيما في مجال الطاقة الذي تعزز بالشراكة بين شركتي “سوناطراك” و”إيني” وأضاف بأن الجزائر تتطلع إلى توسيع هذا التعاون كي يشمل مجالات أخرى على غرار البنى التحتية والنقل”.

وأشار بوغالي: إلى مشروع قانون الاستثمار المزمع عرضه قريبا على البرلمان وأكد بأنه سيحسن مناخ الأعمال ويحفز حركة رؤوس الأشخاص والأموال.

في سياق آخر، تحدث السيد بوغالي بارتياح عن تقارب وجهات النظر بين البلدين حول عدة قضايا كالوضع في الساحل، كما جدد حرص الجزائر على حلحلة الوضع في ليبيا وتونس، وذكر، في هذا المقام، بأن الجزائر حريصة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتسعى لتوفير عوامل استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة.

في جانب آخر، تحدث بوغالي عن مشكلة الهجرة غير الشرعية وأوضح أن الجزائر تعتمد مقاربة تشاركية لإيجاد حلول مناسبة لها حيث تقوم على معالجة مسببات هذه الظاهرة مع الحفاظ على كرامة وحقوق المهاجرين في نفس الوقت.

من جهته، أبرز فاسينو أن العلاقات بين البلدين في تطور مستمر لاسيما بعد زيارتي رئيس الجمهورية ووزير الشؤون الخارجية إلى إيطاليا مؤخرا، وأكد أن تطوير التعاون البرلماني ضروري أيضا لاستحداث جو يحفز على الارتقاء بالعلاقات الثنائية والتعاون في شتى الأصعدة.

وعلى صعيد آخر، تطرق فاسينو بارتياح إلى ما حققه البلدان من خلال شراكتهما الطاقوية، وأكد ضرورة التعاون في الطاقات المتجددة وذلك قبل أن يؤكد أن توسيع العمل في المجالات الاقتصادية سيساهم في تسهيل الاستثمارات وتحفيز رجال الأعمال في البلدين.

وانتهز السيد فاسينو السانحة ليتطرق إلى التحديات التي تواجه بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط، حيث ثمن عاليا دور الجزائر التي تساهم بشكل كبير في تحقيق الاستقرار والأمن في هذه المنطقة.

ويجري وفد برلماني إيطاليا زيارة إلى الجزائر تستمرّ إلى غاية 1 جوان المقبل، من أجل بحث عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك بين برلمانيي البلدين.

ويتعلّق الأمر، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإيطالية، بوفد عن لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإيطالي.

وسيتطرق الوفد الإيطالي في لقاءاته مع الطرف الجزائري إلى الأزمة الأوكرانية وانعكاساتها على قطاعي الطاقة والغذاء.

إلى جانب ذلك، ستتم مناقشة مبادرات تحقيق الاستقرار وتهدئة النزاعات في البحر الأبيض المتوسط.

كما سيشمل النقاش موضوع “إعادة إطلاق استراتيجية التعاون والتنمية الأورومتوسطية، وإجراءات مشتركة من أجل مستقبل جديد بالمنطقة”.

رئيس الجمهورية يصل إلى الجزائر عائدا إيطاليا

في 27 ماي 2022، وصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى أرض الوطن بعد زيارة قادته إلى إيطاليا دامت، ثلاثة أيام.

وكان في استقبال رئيس الجمهورية لدى وصوله الى مطار هواري بومدين، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، السعيد شنقريحة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف.

وترحيبا بعودة الرئيس تبون إلى أرض الوطن، رافقت أربع مقاتلات حربية تابعة للقوات الجوية الجزائرية الطائرة الرئاسية إلى غاية نزولها بمطار العاصمة.

رئيس الجمهورية يغادر إيطاليا عائدا إلى أرض الوطن

أنهى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، زيارته إلى إيطاليا، عائدا إلى أرض الوطن، بعد زيارة دولة دامت ثلاثة أيام، تلبية لدعوة الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا.

وكان في توديع الرئيس تبون والوفد الوزاري المرافق له، بمطار نابولي “كابوديكينو”، الرئيس ماتاريلا.

وتنقل رئيس الجمهورية،صباح اليوم الجمعة، رفقة الرئيس ماتاريلا على متن القطار، من روما إلى نابولي حيث استقبل بمقر الإقامة الرئاسية الإيطالية “فيلا روزبيري”.

ووقف الرئيس تبون عند شرفة الإقامة المقابلة للواجهة البحرية، أين توجد الباخرة الشراعية التاريخية “أميريغو فيسبوتشي” التي أطلقت 21 طلقة مدفعية ترحيبا به.

كما قام الرئيس تبون بزيارة رفقة نظيره الإيطالي إلى المتحف الوطني بنابولي “كابوديمونتي”.

وكان رئيس الجمهورية قد خص الخميس باستقبال رسمي من طرف نظيره الايطالي بالقصر الرئاسي “كورينالي” بروما، أين أجرى الرئيسان محادثات على انفراد توسعت بعدها لتشمل وفدي البلدين.