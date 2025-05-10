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الجزائر

بوغالي يشارك بأندونيسيا في مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

الشروق أونلاين
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بوغالي يشارك بأندونيسيا في مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي
المجلس الشعبي الوطني (شبكات)
إبراهيم بوغالي

يتجه رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، إلى إندونيسيا للمشاركة في الدورة الـ19 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

ووفقا لما افاد به المجلس اليوم السبت، 10 ماي، يشارك رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، على رأس وفد برلماني من الغرفتين، في أشغال الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والاجتماعات ذات الصلة والتي من المقرر عقدها في الفترة الممتدة من 12 إلى 15 ماي الجاري بمقر مجلس النواب الإندونيسي في العاصمة “جاكارتا”.

وستنظم هذه الدورة تحت شعار “اليوبيل الفضي للاتحاد: الحكم الراشد والمؤسسات المتينة أساس الصمود”، وستسبقها اجتماعات اللجنة التنفيذية، اللجنة العامة للاتحاد واللجان الدائمة المتخصصة بالإضافة إلى المجموعات العربية، الإفريقية والآسيوية التي ستلتئم في اجتماعات تشاورية متفرقة، حسب ذات المصدر.

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