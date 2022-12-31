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الجزائر

بوغالي يشارك في تنصيب الرئيس البرازيلي الجديد

الشروق أونلاين
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بوغالي يشارك في تنصيب الرئيس البرازيلي الجديد
ح.م
رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي

يشارك، الأحد، رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي في مراسم تنصيب الرئيس البرازيلي الجديد لولا دي سيلفا بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأفاد بيان للمجلس الشعبي  الوطني أن مشاركة الجزائر في حفل تنصيب الرئيس البرازيلي تأكيد لنوعية العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين.

وأضاف البيان أن البرازيل من البلدان الأوائل التي فتحت سفارة لها بالجزائر مباشرة عقب الاستقلال سنة 1962.

وتابع البيان بأن البلدين تجمعهما علاقات اقتصادية متنوعة المجالات كما يملكان رؤية متقاربة حول العديد من المسائل الإقليمية والدولية.

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